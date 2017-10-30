Кроссоверы постепенно теснят автомобили других сегментов на российском рынке. За первые девять месяцев их у нас продано 427,5 тыс. автомобилей, это на 2,6% больше чем годом ранее — доля кроссоверов в общем объеме продаж новых легковушек достигла 40,8%. А по итогам сентября в России продано 57,3 тысячи кроссоверов, что на 17,4% больше чем годом ранее.

Лидером среди моделей в сентябре стал кроссовер Hyundai Creta с показателем 5843 автомобиля (+15,5%). Лидер прошлых лет, Renault Duster, занимает второе место. В сентябре он был реализован в объеме 4145 экземпляров (+29,5%). В тройку лидеров месяца также входит Renault Kaptur (2678 шт.; +20,7%). За ним следуют Chevrolet Niva (2509 шт.; +37,2%) и Lada 4x4 c объемом реализации 2497 шт. Отметим, что большинство моделей, входящих в Топ-10, в сентябре показали положительную динамику. В «минусе» только Lada 4x4 (-14,2%), Toyota RAV4 (-14,4%) и Mazda CX-5 (-10%).

По итогам 9 месяцев 2017 года лидеры те же, что и в сентябре. На первом месте - кроссовер Hyundai Creta (37 188 шт), имеющий наибольший рост объемов реализации (более чем в 4 раза). За ним следует Renault Duster (30 636 шт), который оказывается единственным, показывающим падение продаж (-7,3%). На третьей позиции рейтинга — Toyota RAV4 (23 907 шт.; +0,8%). На четвертом месте находится Chevrolet Niva (22 123 шт.; +2%), а замыкает пятерку Renault Kaptur (22 064 шт.;+304,6%).

