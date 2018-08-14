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14 авг 2018

Названы самые популярные марки SUV в России

Названы самые популярные марки SUV в России

Кроссоверы и внедорожники, то есть сегмент SUV, развивается опережающими рынок темпами. Касается это не только глобальных продаж, но и России, где еще совсем недавно были популярны небольшие седаны В-класса

По данным аналитиков в первом полугодии в России было продано 338,6 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что на 23,6% больше, чем год назад.

Лидерство по продажам в данном сегменте сохраняет корейский бренд Hyundai, который за отчетный период реализовал 47,3 тыс. таких автомобилей, показав рост на 44,2%. На втором месте по этому показателю располагается французский Renault (37,5 тыс. шт.; +10,4%). Замыкает тройку лидеров японский Nissan, результат которого достиг 30,3 тыс. единиц (+12,7%). Далее следуют Toyota (29,1 тыс. шт.; +13,3%) и KIA (25,4 тыс. шт.; +43,5%).

Кроме них, по данным агентства «Автостат», в первую десятку марок по продажам новых кроссоверов и внедорожников в России по итогам первого полугодия 2018 года также попали: Mitsubishi (18,6 тыс. шт.; +125,2%), Volkswagen (17,6 тыс. шт.; +22,5%), Lada (15,4 тыс. шт.; +18%), Chevrolet (14,5 тыс. шт.; -1,9%) и Mazda (11 тыс. шт.; +36,7%).

Как отмечают эксперты, в первом полугодии Hyundai упрочил свое лидерство в российском сегменте SUV. Во многом это объясняется широкой линейкой кроссоверов, предназначенных для нашего рынка. Помимо того, что модель Creta является безоговорочным лидером в своем сегменте, она также входит и в пятерку самых продаваемых автомобилей в России.
 

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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