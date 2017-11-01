Автомобильный портал Motorpage
1 ноя 2017

Названы самые популярные подержанные автомобили отечественных марок

Названы самые популярные подержанные автомобили отечественных марок

Вот уже много лет лидер на рынке подержанных легковушек с пробегом в России неизменен: это переднеприводные машины семейства Lada Samara. За первые девять месяцев их было продано 301,1 тысяча, что на пять процентов меньше, чем годом ранее.

На втором месте «классические» заднеприводные модели, их в январе-сентябре было продано 216 300 автомобилей, что на семь процентов меньше, чем годом ранее. Наконец, замыкают тройку  представители «десятого» семейства, их продажи снизились на четыре процента до 174,6 тысяч штук.

Следующие четыре позиции в рейтинге также принадлежат моделям, произведенным в Тольятти: Lada Priora (126,2 тыс. шт.; +5%), Lada Kalina (89,7 тыс. шт.; +8%), Lada 4x4 (82 тыс. шт.; -1%) и Lada Granta (54,1 тыс. шт.; +27%). И только на восьмой строчке располагается отечественная модель, не имеющая отношения к АВТОВАЗу – это ГАЗ-3110 «Волга», сообщает агентство «Автостат». Ее продажи составили 20,9 тыс. машин (-14%). За ней следует «Ока» (19,9 тыс. шт.; -4%), а замыкает десятку лидеров УАЗ «Хантер» (12,7 тыс. шт.; -5%).

Всего же с января по сентябрь 2017 года объем рынка отечественных автомобилей с пробегом в России составил 1,17 млн единиц, что на 1,4% меньше, чем год назад.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...
М-11

Еще два участка трассы «Москва – Санкт-Петербург» стали платными

01 ноября 2017
пешеходный переход

В России вырос штраф за непропуск пешеходов

01 ноября 2017
Nissan Leaf

Электромобилизация России получит господдержку

01 ноября 2017
Lada Vesta

Седан Lada Vesta получил новые версии

01 ноября 2017
Фейдула Абдула Рахман

Платформами Genesis будет заниматься выходец из BMW

01 ноября 2017
Lada Granta

Новое поколение Lada Granta построят на платформе Renault

01 ноября 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mazda CX-9 - mazda cx-9 2016 согласно статусу Тест драйв
01 ноября 2017

Mazda CX-9
"Согласно статусу"
BMW 2 Series - bmw 2 series active tourer 2017 сладкая горчица
Тест драйв
30 октября 2017

BMW 2 Series
"Сладкая горчица"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016 на пыльных дорогах далеких степей…
Тест драйв
27 октября 2017

Mitsubishi Outlander
"На пыльных дорогах далеких степей…"
Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain - сравнительный тест mercedes-benz e 220d all-terrain и volvo v90 cross country t6 awd. на страже безопасности
Сравнительный тест
17 октября 2017

Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
"На страже безопасности"

Написано новостей:

2 0 0 3 9