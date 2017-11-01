Вот уже много лет лидер на рынке подержанных легковушек с пробегом в России неизменен: это переднеприводные машины семейства Lada Samara. За первые девять месяцев их было продано 301,1 тысяча, что на пять процентов меньше, чем годом ранее.

На втором месте «классические» заднеприводные модели, их в январе-сентябре было продано 216 300 автомобилей, что на семь процентов меньше, чем годом ранее. Наконец, замыкают тройку представители «десятого» семейства, их продажи снизились на четыре процента до 174,6 тысяч штук.

Следующие четыре позиции в рейтинге также принадлежат моделям, произведенным в Тольятти: Lada Priora (126,2 тыс. шт.; +5%), Lada Kalina (89,7 тыс. шт.; +8%), Lada 4x4 (82 тыс. шт.; -1%) и Lada Granta (54,1 тыс. шт.; +27%). И только на восьмой строчке располагается отечественная модель, не имеющая отношения к АВТОВАЗу – это ГАЗ-3110 «Волга», сообщает агентство «Автостат». Ее продажи составили 20,9 тыс. машин (-14%). За ней следует «Ока» (19,9 тыс. шт.; -4%), а замыкает десятку лидеров УАЗ «Хантер» (12,7 тыс. шт.; -5%).

Всего же с января по сентябрь 2017 года объем рынка отечественных автомобилей с пробегом в России составил 1,17 млн единиц, что на 1,4% меньше, чем год назад.