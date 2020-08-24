Названы самые технологичные автомобили

Американское аналитическое агентство J.D. Power составило рейтинг технических инноваций в новых автомобилях и выяснило, насколько хорошо они реализованы

Аналитики из американского агентства J.D. Power в своём новом исследовании решили выяснить, какие автомобильные марки в 2020 году могут похвастать наибольшим количеством технических инноваций и насколько они пришлись по вкусу американским потребителям. Для этого был разработан индекс TXI (Tech Experience Index), который учитывает количество высокотехнологичных штуковин и удовлетворённость владельцев их работой. В результате Volvo назвали самыми высокотехнологичными автомобилями: эта марка заняла первое место в рейтинге с индексом 617.

На втором месте расположилась BMW (583), на третьем — Cadillac (577), затем идут Mercedes-Benz (567) и Genesis (559). Шестое место занимает Hyundai (556), и это лучший результат среди бюджетных марок. Худшей маркой американцы назвали Mini (444).