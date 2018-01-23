Министерство транспорта составило рейтинг самых загруженных федеральных трасс в России. Основывается он на данных, полученных из системы «Платон», взимающей плату за проезд с большегрузного транспорта.

Лидером оказалась трасса М-5 «Урал». Около 6,5% от числа зарегистрированных 12-тонников проезжали по федеральной трассе М5 «Урал» в течение минувшего года. На втором месте по загруженности – автодорога М7 «Волга» (6,2%), на третьем – А107 (Малое бетонное кольцо, 5,8%).

В топ-10 попали также М-10 «Россия», М-2 «Крым», М-1 «Беларусь», М-8 «Холмогоры». На последнем месте рейтинга по загруженности дорог трасса М-3 «Украина».

Эта информация становится основой для дорожников при составлении программ по ремонту и расширению автотрасс. На ремонт дорог и строительство мостов системой «Платон» собрано более 40 млрд рублей. Какие трассы будут восстановлены за счёт этих средств определяют сами грузоперевозчики с помощью голосования на «Карте убитых дорог» — проекта Общероссийского народного фронта. С учетом этой программы за счет средств от «Платона» отремонтировано более 1700 километров дорог. Продолжаются работы по строительству и реконструкции более 30 мостов, большая часть из которых были закрыты последние несколько лет из-за аварийного состояния.