Сегмент SUV — самый быстрорастущий в мире, и Россия не исключение: кроссоверы и внедорожники завоевали уже почти половину рынка новых машин. Аналитики назвали самые популярные модели мая 2018 года.

В мае нынешнего года в России было продано 58,8 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. Это на 26% выше результата годичной давности. Между тем, за первые пять месяцев 2018 года реализация автомобилей сегмента SUV в нашей стране достигла 278 тыс. единиц (+26%). В агентстве «Автостат» отмечают, что доля этого сегмента в общем объеме продаж в мае составила 42,8%, а с начала нынешнего года достигла 43%.

Лидерство среди моделей в мае по-прежнему сохраняет кроссовер Hyundai Creta с показателем 5 759 автомобилей (+37%), на втором месте – Renault Duster (3 521 шт.; +1,9%). В тройку лидеров прошлого месяца вошел и KIA Sportage (3 018 шт.; +33,7%). На четвертой позиции – Renault Kaptur (2 829 шт.; +6%), а замыкает первую пятерку Volkswagen Tiguan (2 719 шт.; +25,6%).

Большинство моделей, входящих в топ-10, в мае показали положительную динамику, за исключением Chevrolet Niva (-5%) и Toyota RAV4 (-32,8%). Лучше всех в этом плане отличился Hyundai Tucson, показавший рост объемов реализации почти в 3 раза.

По итогам пяти месяцев пятерка лидеров выглядит так же, как и в мае. Возглавляет рейтинг Hyundai Creta (27 456 шт.; +36,4%). На втором месте – Renault Duster (17 294 шт.; +8,9%), за которым располагается KIA Sportage (13 704 шт.; +38,8%). Четвертую позицию занимает Volkswagen Tiguan (12 948 шт.; +36,4%), а замыкает пятерку лидеров Renault Kaptur (12 925 шт.; +14,1%).

