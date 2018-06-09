Автомобильный портал Motorpage
9 июн 2018

Названы ведущие автоконцерны

Названы ведущие автоконцерны

В ожидании очередной экономической рецессии продажи на мировом автомобильном рынке растут как на дрожжах.

В январе-апреле в мире было продано 30,7 миллионов автомобилей, что на 3% больше, чем годом ранее. В апреле же продажи по отношению к прошлому году и вовсе скакнули на 5,2% до 7,44 миллионов автомобилей. Аналитики агентства focus2move считают, что по итогам всего года в мире будет продано более 100 миллионов автомобилей по сравнению с 98 миллионами годом ранее.

Возглавляет топ-10 Volkswagen Group, продавший в январе-апреле 3,6 миллиона автомобилей, это на 7% больше, чем годом ранее. В спину ему дышит альянс Renault-Nissan (в него входят и Mitsubishi, и наша Lada) — 3 400 632 автомобиля, что на 4,4% больше, чем годом ранее. Замыкает тройку Toyota с 3 220 780 автомобилями (+1,9%).

Стоит отметить, что в данных учитываются продажи всех марок, входящих в тот или иной концерн. Например, у Volkswagen Group их восемь, у Renault-Nissan аж 10 и даже маленькая Suzuki имеет индийское отделение Maruti.

За пределами тройки расположились Hyundai-Kia, General Motors, Ford, FCA, Honda, PSA и Suzuki. Единственным изменением в рейтинге можно считать рокировку местами между FCA и Honda. У японского автопроизводителя в этом году дела откровенно не клеятся. И все автоконцерны показали рост продаж за исключением, как раз, Honda и Ford. Причем у «голубого гиганта» продажи рухнули на целых шесть процентов.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Страховщики заработают 15 млрд руб. после подорожания ОСАГО

09 июня 2018
Cadillac SRX

Все Cadillac получат автопилот к 2020 году

09 июня 2018
Daewoo Matiz

Легенда уходит в историю

08 июня 2018
Tesla Model Y

Tesla сделает конкурента Volkswagen I.D.

08 июня 2018
Infiniti

Infiniti разработает платформу для электромобилей

08 июня 2018

McLaren 570S получит экстремальную версию

08 июня 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

BMW X2 - bmw x2 2019 возведение в квадрат Тест драйв
08 июня 2018

BMW X2
"Возведение в квадрат"
- harley-davidson fat bob. возьми быка за рога!
Мотоциклы
07 июня 2018


"Возьми быка за рога!"
KIA Sorento, Renault Koleos - сравнительный тест. kia sorento prime и renault koleos: 7-местный «кореец» или 5-местный «француз»?
Сравнительный тест
05 июня 2018

KIA Sorento, Renault Koleos
"KIA Sorento Prime и Renault Koleos: 7-местный «кореец» или 5-местный «француз»?"
Lada Vesta Cross - lada vesta cross 2018 чем она лучше простого седана?
Тест драйв
01 июня 2018

Lada Vesta Cross
"Lada Vesta Cross: чем она лучше простого седана?"

Написано новостей:

2 1 3 5 5