В ожидании очередной экономической рецессии продажи на мировом автомобильном рынке растут как на дрожжах.

В январе-апреле в мире было продано 30,7 миллионов автомобилей, что на 3% больше, чем годом ранее. В апреле же продажи по отношению к прошлому году и вовсе скакнули на 5,2% до 7,44 миллионов автомобилей. Аналитики агентства focus2move считают, что по итогам всего года в мире будет продано более 100 миллионов автомобилей по сравнению с 98 миллионами годом ранее.

Возглавляет топ-10 Volkswagen Group, продавший в январе-апреле 3,6 миллиона автомобилей, это на 7% больше, чем годом ранее. В спину ему дышит альянс Renault-Nissan (в него входят и Mitsubishi, и наша Lada) — 3 400 632 автомобиля, что на 4,4% больше, чем годом ранее. Замыкает тройку Toyota с 3 220 780 автомобилями (+1,9%).

Стоит отметить, что в данных учитываются продажи всех марок, входящих в тот или иной концерн. Например, у Volkswagen Group их восемь, у Renault-Nissan аж 10 и даже маленькая Suzuki имеет индийское отделение Maruti.

За пределами тройки расположились Hyundai-Kia, General Motors, Ford, FCA, Honda, PSA и Suzuki. Единственным изменением в рейтинге можно считать рокировку местами между FCA и Honda. У японского автопроизводителя в этом году дела откровенно не клеятся. И все автоконцерны показали рост продаж за исключением, как раз, Honda и Ford. Причем у «голубого гиганта» продажи рухнули на целых шесть процентов.

