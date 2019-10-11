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11 окт 2019

Названо то, без чего водитель не обойдется никак

Названо то, без чего водитель не обойдется никак

Американская аналитическая компания TrueCar провела исследование, определив самые желаемые функции, которые водители хотели бы иметь в новом автомобиле

Самой востребованной функцией оказалась камера заднего вида - за нее проголосовали около семидесяти процентов респондентов. Также популярными опциями являются мониторинг слепых зон (57,7 процента), задние парктроники (51,9 процента), функция предупреждения о столкновении (46,8 процента) и система автоматического торможения (40,7 процента).

Да, мы определенно расслабились и теперь готовы отдать свою жизнь на откуп автопилотируемым технологиям.  Кстати, среди автомобильных опций, не влияющих на безопасность, 63,5 процента респондентов отдадут предпочтение той машине, где есть USB-разъёмы. Далее идут Bluetooth (58,4 процента), бесключевой доступ (52,5 процента), обогрев/вентиляция сидений (51,2 процента) и навигационная система (45,8 процента).

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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