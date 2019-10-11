Названо то, без чего водитель не обойдется никак

Американская аналитическая компания TrueCar провела исследование, определив самые желаемые функции, которые водители хотели бы иметь в новом автомобиле

Самой востребованной функцией оказалась камера заднего вида - за нее проголосовали около семидесяти процентов респондентов. Также популярными опциями являются мониторинг слепых зон (57,7 процента), задние парктроники (51,9 процента), функция предупреждения о столкновении (46,8 процента) и система автоматического торможения (40,7 процента).

Да, мы определенно расслабились и теперь готовы отдать свою жизнь на откуп автопилотируемым технологиям. Кстати, среди автомобильных опций, не влияющих на безопасность, 63,5 процента респондентов отдадут предпочтение той машине, где есть USB-разъёмы. Далее идут Bluetooth (58,4 процента), бесключевой доступ (52,5 процента), обогрев/вентиляция сидений (51,2 процента) и навигационная система (45,8 процента).