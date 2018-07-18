Резонансный мониторинг недолива топлива, проведенный Федерацией автовладельцев России (ФАР) показал недолив топлива на 76% российских АЗС. Проблемой заинтересовались в МВД.

Пока Росстандарт и Роскачество только готовятся провести совместный рейд по российским АЗС с целью выявления продажи некачественного топлива и его недолива, столичная полиция провела серию контрольных закупок. Из более чем 400 случаев проблемы были выявлены на 76 АЗС.

В Российском топливном союзе (РТС) признали проверку МВД более объективной, так как было проверено больше АЗС, а недостатков выявлено меньше, чем у ФАР. Правда, в союзе умалчивают о том, что Федерация проводила проверку в 13 регионах России, а МВД — только в столице.

Кроме того в РТС продолжают утверждать, что недолив топлива возникает еще на стадии оптовой продажи из-за температурных колебаний и потому владельцы заправок вынуждены компенсировать потери за счет автовладельцев.

В Национальном топливном союзе (НТС, объединяет независимые АЗС) также признали проверку МВД и по-прежнему угрожают ФАР судебным иском о клевете.

Впрочем, эксперты говорят о том, что недолив примерно 10 процентов топлива на российских АЗС носит системный характер и приносит владельцам миллиарды рублей в год. Решить проблему могли бы новые технологии. Например, внедрение фискальных заправочных пистолетов, когда информация о количестве и стоимости топлива в режиме онлайн отправляется в налоговые органы. Но собственники АЗС в таких технологиях не заинтересованы.