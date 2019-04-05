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5 апр 2019

Нефтяники согласились придержать цены до 1 июля

Нефтяники согласились придержать цены до 1 июля

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил о подписании соглашения Правительства с нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мораторий на повышение розничных цен продлят до 1 июля 2019 года

По сообщению ТАСС, со ссылкой на источник в одной из нефтяных компаний, стало известно, что речь идет о протоколе по итогам совещания, а не о соглашении. Тем не менее, все нефтяные компании поставили свои подписи под этим документом. В нем фиксируется, что компании обязуются продлить заморозку цен на топливо на второй квартал 2019 года и не будут до конца года повышать цены выше инфляции.

Протокол также подразумевает, что объем поставок на внутренний рынок будет нефиксированным, но утверждать его будет специальная мониторинговая комиссия Минэнерго. Фактически, продление соглашения с нефтяными компаниями потребовалось для внедрения нового механизма регулирования - лицензирования экспорта нефти и нефтепродуктов, а также корректировки демпфера, который должен компенсировать потери от продажи топлива на внутреннем рынке, по сравнению с экспортом.

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Drom, Ведомости

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