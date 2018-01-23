Похоже, что сегодня в мире только очень ленивый человек не хочет производить гиперкары. В ближайшие пару лет на рынок должно выйти около 20 (!) новых суперкаров от различных компаний, имена которых еще вчера никому ничего не говорили. И вот появился еще один претендент, который грозится разбить в пух и прах всех конкурентов.

Что вам говорит название Corbelati? Нам тоже, да и, похоже, никому в автомобильном мире тоже. Но компания грозится представить на грядущем в марте автосалоне в Женеве суперкар Missile («ракета»), который станет самым мощным в мире.

Кузов суперкара и его шасси будут полностью карбоновыми. Машину оснастят 9-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом. В Corbelati говорят, что его мощность составляет аж 1825 л.с., а максимальный крутящий момент равен 2350 Нм. Двигатель агрегатирован с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Corbelati Missile получит пневмоподвеску, самоблокирующийся дифференциал, керамические тормозные диски и 20-дюймовые колеса с гоночной резиной размерности 265/35 спереди и 345/30 сзади.