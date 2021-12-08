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8 дек 2021

Немцы оценили УАЗ «Hunter»

Немцы оценили УАЗ «Hunter»
Автор фото: фирма-производитель

Как известно, в Европе любят «Нивы» - существуют целые клубы поклонников данного автомобиля. А что насчет внедорожников УАЗ?

Недавно несколько немецких автомобильных блогеров с канала «MADE IN RUSSIA» решили протестировать Uaz Hunter. Надо сказать, что машина официально продается в этой стране, причем ее стоимость  в два раза превышает российскую. Впрочем, нас интересуют не цены, а мнения людей, и надо сказать, что они оказались положительными. Конечно же, отмечалось что «Хантер» - это автомобильный анахронизм , но блогеры заявили и о мощной харизме «уазика».

«Все говорят об электрокарах, зарядных станциях, выбросах CO2, повышении цен на бензин, а потом всплывает подобная машина! Как прекрасен этот анахронизм в наши безумные времена»- приводит портал Autonews заявление одного из блогеров.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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