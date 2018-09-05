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5 сен 2018

Немцы отказываются от двигателей внутреннего сгорания. Совсем?

Немцы отказываются от двигателей внутреннего сгорания. Совсем?

В Германии началось обсуждение законопроекта об ограничениях или полном запрете всех машин с двигателями внутреннего сгорания. Дизельные, бензиновые и даже газовые двигатели хотят заменить электрическими

В проекте закона предполагается запретить регистрацию автомобилей с любыми топливными ДВС уже в ближайшие годы. К 2030 году планируется вытеснить основную массу таких машин, заменив их электрокарами. Обсуждаемые меры предполагают разрешение на эксплуатацию существующих транспортных средств и возможность их перерегистрации в более поздние периоды без видимых пока ограничений. Законодатели полагают, что старение, поломки и дорожающий ремонт вынудит большинство владельцев пересесть на электрический транспорт.

Законопроект вызвал неоднозначную полемику среди экспертов и аналитиков. Результаты дискуссий и споров могут инициировать значительные изменения в окончательный текст закона. Но уже очевидно – Германия стремиться к масштабному переводу транспорта на электрические силовые агрегаты.

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