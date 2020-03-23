Автомобильный портал Motorpage
23 мар 2020

Немецкие автопроизводители переключаются на медицинское оборудование

Немецкие автопроизводители переключаются на медицинское оборудование

Правительство Германии попросило своих автопроизводителей приступить к производству медицинского оборудования, в том числе масок и вентиляторов, которые помогут в борьбе с быстро распространяющимся коронавирусом

Надо отметить, что это не указание, а просьба, и конечное решение остается за компаниями. Но немецкие промышленники явно обладают высоким уровнем социальной ответственности. Так, Volkswagen в пятницу объявил о создании рабочей группы, которая будет исследовать возможность применения 3D-печати для выпуска аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и другого оборудования. Немецкая компания отметила, что у нее есть более 125 промышленных 3D-принтеров, которые до сих пор использовались в основном для изготовления компонентов для прототипов автомобилей.

Также Volkswagen и Daimler AG согласились пожертвовать более 300 000 защитных масок из имеющихся у них ресурсов организациям здравоохранения. Между тем, автомобильные компании привлекаются к борьбе с пандемией и в других странах. В Великобритании инженерный консорциум, в состав которого входят McLaren и Nissan, разработал прототип аварийного ИВЛ, который может быть одобрен для использования в больницах к концу следующей недели. В Италии Ferrari и Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ведут переговоры с Siare Engineering, крупнейшим производителем вентиляторов в стране, чтобы помочь увеличить выпуск оборудования.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Началось тестирование системы «Свободный поток» на платных трассах

23 марта 2020
Mountune Ford Focus ST 2020

Мобильный телефон может увеличить мощность автомобиля

23 марта 2020

Дорожные камеры начнут фиксировать водителей с мобильниками

23 марта 2020
Porsche Mission E Cross Turismo Concept 2018

Porsche готовится представить две новинки

23 марта 2020

Транспортный налог на легковые автомобили мощностью до 250 л.с. предложили отменить

23 марта 2020

Nissan совершает ребрендинг

23 марта 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Discovery - land rover discovery 2017 цифрой по бездорожью Тест драйв
23 марта 2020

Land Rover Discovery
"Цифрой по бездорожью"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2019 вектор развития
Тест драйв
20 марта 2020

УАЗ Patriot
"Вектор развития"
Nissan X-Trail, Toyota RAV4 - сравнительный тест: nissan x-trail 2018 и toyota rav4 2019. как nissan x-trail учил toyota rav4 входить в повороты
Сравнительный тест
17 марта 2020

Nissan X-Trail, Toyota RAV4
"Как Nissan X-Trail учил Toyota RAV4 входить в повороты"
JAC T6 - jac t6 2019 при прочих равных условиях
Тест драйв
13 марта 2020

JAC T6
"При прочих равных условиях"

Написано новостей:

2 5 4 7 2