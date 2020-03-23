Немецкие автопроизводители переключаются на медицинское оборудование

Правительство Германии попросило своих автопроизводителей приступить к производству медицинского оборудования, в том числе масок и вентиляторов, которые помогут в борьбе с быстро распространяющимся коронавирусом

Надо отметить, что это не указание, а просьба, и конечное решение остается за компаниями. Но немецкие промышленники явно обладают высоким уровнем социальной ответственности. Так, Volkswagen в пятницу объявил о создании рабочей группы, которая будет исследовать возможность применения 3D-печати для выпуска аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и другого оборудования. Немецкая компания отметила, что у нее есть более 125 промышленных 3D-принтеров, которые до сих пор использовались в основном для изготовления компонентов для прототипов автомобилей.

Также Volkswagen и Daimler AG согласились пожертвовать более 300 000 защитных масок из имеющихся у них ресурсов организациям здравоохранения. Между тем, автомобильные компании привлекаются к борьбе с пандемией и в других странах. В Великобритании инженерный консорциум, в состав которого входят McLaren и Nissan, разработал прототип аварийного ИВЛ, который может быть одобрен для использования в больницах к концу следующей недели. В Италии Ferrari и Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ведут переговоры с Siare Engineering, крупнейшим производителем вентиляторов в стране, чтобы помочь увеличить выпуск оборудования.