Новый автомобиль может показаться копией оригинального кроссовера BMW X1, уже ставшими привычными, и действительно новинка имеет самое непосредственное отношение к баварской марки

Бренд Zinoro возник в результате немецко-китайского союза BMW и Brilliance, и его новый гибридный кроссвер построен на немецкой платформе UKL.

К слову оригинальный BMW X1 в поднебесной тоже продается, но там он имеет индекс xDrive25Le, последние буквы в котором означают столь любимое китайцами исполнение «лонг». Автомобиль предлагается за внушительные по тамошним меркам 398 800 юаней, поэтому доступная соплатформенная альтернатива в виде Zinoro 60H по цене в 349 000 юаней пришлась как нельзя кстати.

Автомобиль оснащен наддувным трехцилиндровым мотором, который при объеме в 1,5 литра выдает 136 сил. А с учетом 95-сильного электромотора, совокупная мощность новинки составляет 231 л.с. Вдобавок к этому, гибрид имеет аккумулятор емкостью 10,7 кВт, которого хватит для преодоления 60 километров пути без использования бензинового двигателя. Комплектация пока одна, но довольно богатая: восемь эйрбэгов, стеклянная крыша, диодные фары и кожаный салон. Однако, нам радоваться рано, за пределами Китая продавать новый кроссовер пока не планируют.