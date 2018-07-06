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6 июл 2018

Независимые АЗС признали факт недолива топлива

Независимые АЗС признали факт недолива топлива

После мониторинга, проведенного Федерацией автомобилистов России (ФАР), выяснилось, что практически на всех независимых АЗС недоливают топливо. А это означает, что фактическая цена литра бензина выше заявленной.

Реакция Независимого топливного союза (НТС, объединяет независимые АЗС) и Российского топливного союза на данные мониторинга ФАР обескуражила: функционеры двух союзов признали недолив топлива на АЗС!

«Данная проблема существует. Используются различные методы повышения рентабельности бизнеса. Ведь многие прекрасно знают, что на рынке, несмотря на низкие цены, вас могут обвесить. Мы не скрываем проблему», — заявил РБК вице-президент НТС Дмитрий Гусев. По его словам недолив служит очередным аргументом в пользу установления справедливой цены на топливо. Гусев считает, что если ее установить, то независимые АЗС прекратят недоливать топливо.

Вице-президент Российского топливного союза Григорий Сергиенко заявил, что методика ФАР не вызывает у него доверия, но признал, что недолив топлива на АЗС существует. Связано это с тем, что сегодня АЗС, не принадлежащие крупным нефтяным компаниям, фактически вынуждены субсидировать продажу клиенту каждого литра топлива. В начале июня независимые АЗС теряли 2-3 рубля с каждого литра, сейчас, когда были приняты правительственные меры по стабилизации топливного рынка, у АЗС вновь появилась прибыль. Сергиенко призвал «понять и простить» владельцев АЗС: их вынуждают работать без прибыли, поэтому они и продают меньше топлива за ту же цену.

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При написании новости использовалась информация:
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