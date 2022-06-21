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21 июн 2022

Никита Мазепин подает в суд на "Формулу-1"

Никита Мазепин подает в суд на "Формулу-1"

Российского гонщика, что называется, "опрокинули" с зарплатой. Теперь, назвав ситуацию "беспредельной", пилот будет судиться со своей командой и организаторами чемпионата.

Россияне в "Формуле-1" - тема особая. Во-первых, их можно пересчитать по пальцам одной руки. Во-вторых, спортивная карьера каждого отметилась серьезным скандалом. Никита Мазепин даже толком не успел закрепиться в королевских гонках.  Пятого марта текущего года команда HASS расторгнула с ним контракт.

По словам Мазепина, при расторжении контракта у Haas была задолженность по зарплате перед ним за 2022 год, и команда до сих пор ее не выплатила. Российский гонщик напомнил, что Haas также разорвал контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий». Отметим, что  организаторы  гонок в принципе перестали проводить мероприятия в России на фоне последних геополитических событий

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