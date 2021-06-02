Николя Мор возглавил АвтоВАЗ

Совет Директоров АО «АВТОВАЗ» утвердил решение о назначении Николя Мора (Nicolas Maure) на пост Президента АО «АВТОВАЗ». Николя Мор также сохранит позицию Генерального Директора по операциям Groupe Renault в России и СНГ, которую он займет с 1 мая 2021 года

«Сегодня АВТОВАЗ находится на уверенном пути позитивных изменений. Вместе с командой Компании я буду использовать весь свой опыт для дальнейшей трансформации АВТОВАЗа в эффективного автопроизводителя мирового класса», - заявил Николя Мор. «От имени Совета Директоров АВТОВАЗа я хотел бы выразить господину Каракатзанису свою искреннюю благодарность за его большие достижения в течение последних трех лет, в том числе в период пандемии COVID-19. Коммерческие и финансовые показатели Компании продолжали значительно улучшаться в течение этих лет», - отметил г-н Мор, вступая в должность.

В свою очередь, Ив Каракатзанис, который первого числа текущего месяца покинул пост главы АвтоВАЗ, поблагодарил команду за три года плодотворной работы и пожелал новому главе компании успехов во всех бизнес-процессах.