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19 ноя 2019

Nissan и Dongfeng показали новый кроссовер

Nissan и Dongfeng показали новый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Совместный проект Nissan и Dongfeng, фирма Venucia, поделилась первыми снимками кроссовера, спроектированного на новой платформе

Отметим, что кроссовер не имеет названия, так что пока мы его будем называть товарной версией прототипа The V, который представили в апреле этого года. Серийный кроссовер сохранил общую концепцию с «парящей» крышей и V-образной радиаторной решёткой, однако, в деталях получил более простое оснащение, например, зеркала заднего вида вместо камер.

Китайские СМИ утверждают, что вседорожник Venucia станет первенцем модульной платформы, которая ляжет в основу других моделей бренда. Ожидается, что техническую начинку кроссовер «унаследует» у альянса Renault-Nissan-Mitsubishi: в частности, под капотом новинки разместят 1,5-литровую «турбочетвёрку» Mitsubishi мощностью 140 лошадиных сил. Есть предположение, что автомобили получат и гибридную версию, где мотору будет помогать 48-вольтовый стартер-генератор.

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