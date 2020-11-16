Nissan изучает возможность продажи акций Mitsubishi Motors

Nissan Motor рассматривает возможность продажи своей доли в Mitsubishi Motors. Это приведет к фундаментальным изменениям в трехстороннем альянсе, в который также входит Renault - в привычном понимании он может вообще перестать существовать

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, Nissan рассматривает поиск потенциальных покупателей, среди которых могут быть другие акционеры, такие как торговая фирма Mitsubishi Corp. Причина проста: Nissan опасается, что ему сложно будет оправиться от спада, вызванного пандемией коронавируса.

Пока представители японской компании отрицают возможность такой сделки. «Нет никаких планов по изменению структуры капитала с Mitsubishi», — цитирует информагентство Reuters сотрудника Nissan. Nissan, 43% которого принадлежат Renault, на прошлой неделе снизил прогноз операционных убытков за год (с марта 2020-го по март 2021-го) на 28% — до 340 миллиардов иен (3,25 миллиарда долларов). Улучшению прогноза способствовало восстановление спроса, особенно в Китае.