Nissan показал электроседан N7, созданный совместно с Dongfeng

На автосалоне в Гуанчжоу показали первый электрический седан от Nissan и Dongfeng, созданный на платформе совместной разработки. Автомобиль получил название N7, а его главной “фишкой” будет интеллектуальный автопилот

Nissan N7 представляет собой серийную версию концептуального седана Epoch, показанного на пекинском автосалоне. При этом, дизайн немного отличается от того, что мы видели весной этого года. Оптика здесь выполнена в виде узкой светодиодной полосы, растянувшейся по всей ширине кузова. Габариты седана: 4930/1895/1487 мм., при колёсной базе 2915 мм. Изображений интерьера пока нет.

Главной особенностью данной модели является развитая система интеллектуального автопилота, которая была разработана фирмой Momenta. Кроме этого, автомобиль получил мультимедийную систему, работающую на чипе Snapdragon 8295P. Она оснащена 32 Гб оперативной памяти и 256 Гб накопительной памяти.