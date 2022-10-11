Nissan полностью избавляется от российских активов

Компания Nissan попрощается с российским подразделением «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус». Активы компании в 100-процентном объеме перейдут подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ, сообщает пресс-служба министерства

Фактически, можно сказать о том, что Nissan полностью ушел из России. Гарантийное и послепродажное обслуживание японских машин на себя уже готов взять АвтоВАЗ, как это произошло и в случае с Renault. Завод в Санкт-Петербурге же будет продолжать работу, и все рабочие места будут сохранены. Правда, на предприятии будет налажена сборка совершенно иных моделей. К слову, Nissan передает российскому правительству не только завод, но и научно-исследовательский центр, а также центр продаж и маркетинга в Москве.

«От имени компании Nissan я хотел бы поблагодарить наших российских коллег за их вклад в развитие нашего бизнеса на протяжении многих лет. Сейчас мы не можем возобновить работу наших предприятий, поэтому было найдено наилучшее возможное решение, чтобы поддержать сотрудников» - приводят СМИ официальное заявление президента Nissan Макото Учиды.