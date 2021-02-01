Nissan полностью отдаст себя автопилоту и свету

Японский концерн практически обязан развивать эти два направления, чтобы остаться на плаву и не попасть в пучину банкротства

Bloomberg в своей аналитической статье сообщает, что японскому концерну надо работать на опережение и активно развивать технологии электромобилей и автономного управления. Только такой подход поможет компании выйти из кризиса и рассчитаться с долгами, коих скопилось немало - около 85 миллиардов долларов.

Что характерно в Nissan придерживаются такой же позиции . Так , например старший вице-президент Nissan Такао Асами считает, что компания должна нарастить вложения в данные области до уровня другой японской компании - Toyota, которая «вливает» в развитие электрического транспорта и автопилотирования около девяти миллиардов долларов в год. Кроме того в концерне заявили, что к 2023 году планируется продавать более двух миллионов электромобилей и машин с автопилотом на мировом рынке.