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10 окт 2022

Nissan соврет сделку между Renault и Geely

Nissan соврет сделку между Renault и Geely
Уже несколько месяцев автомобильные СМИ обсуждают, пожалуй, одну из самых крупных сделок десятилетия - слияния Renault и Geely. 
Да, китайцы решили купить большой пакет акций французского автопроизводителя. По некоторым данным речь идет о 30-40 процентах. Впрочем, сделка может и не состояться. Nissan против того, чтобы Renault продавала долю акций моторостроительного подразделения китайской стороне. 
 
Право вето у Nissan есть: партнёры по альянсу используют общие технологии, так что без согласия японской фирмы сделка между Geely и Renault не состоится.  Сообщается, что сейчас Nissan и Renault ведут переговоры по данному вопросу.

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