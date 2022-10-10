Nissan соврет сделку между Renault и Geely

Уже несколько месяцев автомобильные СМИ обсуждают, пожалуй, одну из самых крупных сделок десятилетия - слияния Renault и Geely.

Да, китайцы решили купить большой пакет акций французского автопроизводителя. По некоторым данным речь идет о 30-40 процентах. Впрочем, сделка может и не состояться. Nissan против того, чтобы Renault продавала долю акций моторостроительного подразделения китайской стороне.