Nissan Z сделали мощнее

Японский спорткар существует на рынке не так давно, но сторонние ателье предлагают для него уже целые тюнинг-комплекты для повышения мощности.

Взять, к примеру, ателье AMS – его мастера установили на автомобиль новую впускную систему и выхлоп. Также было принято решение по интегрированию кастомного интеркулера. Еще одна важная доработка – перепрограммирование электронного блока управления двигателем. В результате мощность штатного трехлитрового V6 удалось повысить с 400 до 510 лошадиных сил.