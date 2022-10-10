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10 окт 2022

Nissan Z сделали мощнее

Nissan Z сделали мощнее
Японский спорткар существует на рынке не так давно, но сторонние ателье предлагают для него уже целые тюнинг-комплекты для повышения мощности.
Взять, к примеру, ателье AMS – его мастера установили на автомобиль новую впускную систему и выхлоп. Также было принято решение по интегрированию кастомного интеркулера. Еще одна важная доработка – перепрограммирование электронного блока управления двигателем. В результате мощность штатного трехлитрового V6 удалось повысить с 400 до 510 лошадиных сил.
 
Сми сообщают, что пиковая мощность достижима лишь при использовании высокооктанового бензина. Если владелец Nissan Z не собирается ничего устанавливать на свой автомобиль, но получить прибавку в мощности желает, то можно ограничиться чип-тюнингом. Тогда мощность автомобиля составит 440 лошадиных сил.

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