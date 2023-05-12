Nissan заявил об огромном убытке от ухода из России

Автомобильные компании только-только начали подсчитывать свои потери от прекращения деятельности в РФ – у кого-то они достигли рекордных размеров

Собственно, такой компанией стал Nissan. На днях руководство японской марки выпустило финансовый отчет, где указано, что концерн потерял единовременно 893 миллиона долларов. Занятно, но в сентябрьском отчете – сумма убытков оказалась на 20 процентов меньше нынешней.

Глобальные продажи Nissan за 2022 финансовый год составили 3 305 000 единиц, они упали относительно 2021-го почти на пятнадцать процентов. Негативный эффект также оказали локальные вспышки коронавируса в Китае и срывы поставок электронных компонентов из-за наблюдавшегося дефицита микрочипов.