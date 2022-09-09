"Нива" признана самым надежным внедорожником в мире

Американское издание Slash Gear опубликовало список из 12 внедорожников, которые посчитало самыми надёжными в истории.

Казалось бы, там нет ничего необычно - топ-лист почти на три четверти состоит из японских моделей. Все же, "Крузаки" и "Патролы" издавна заслужили в штатах добрую славу. Но есть один автомобиль, который выделяется на общем фоне.

Речь идет о нашей "Ниве" (Lada Niva Legend). Наши зарубежные коллеги отметили конструктивную простоту и ремонтопригодность «Нивы», заявив, что большинство операций можно проделать и самостоятельно. Упомянуты также и внедорожные возможности Lada Niva, которые, как утверждается, обусловлены постоянным полным приводом, блокировкой дифференциала и внушительным дорожным просветом.