Автомобильный портал Motorpage
9 сен 2022

"Нива" признана самым надежным внедорожником в мире

"Нива" признана самым надежным внедорожником в мире
Автор фото: фирма-производитель

Американское издание Slash Gear опубликовало список из 12 внедорожников, которые посчитало самыми надёжными в истории.

Казалось бы, там нет ничего необычно - топ-лист почти на три четверти состоит из японских моделей. Все же, "Крузаки" и "Патролы" издавна заслужили в штатах добрую славу. Но есть один автомобиль, который выделяется на общем фоне.

Речь идет о нашей "Ниве" (Lada Niva Legend). Наши зарубежные коллеги отметили конструктивную простоту и ремонтопригодность «Нивы», заявив, что большинство операций можно проделать и самостоятельно. Упомянуты также и внедорожные возможности Lada Niva, которые, как утверждается, обусловлены постоянным полным приводом, блокировкой дифференциала и внушительным дорожным просветом. 

При написании новости использовалась информация:
Slash Gear

Комментарии к новости

Последние новости

...
Genesis GV70 (2021) вид спереди

Определены победители десятой Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО»

09 сентября 2022

Состоялся дебют Chevrolet Equinox

09 сентября 2022
Mercedes-Benz GLS 2020 вид сбоку

Россиянам не рекомендуется терять ключи от Mercedes

09 сентября 2022

Новый Iphone смогут распознавать аварии

09 сентября 2022
Jeep Avenger

Jeep представил целое семейство новых электромобилей

09 сентября 2022
Mercedes-Benz A-Class 2019 вид сбоку

Найдены покупатели на российский завод Mercedes-Benz

08 сентября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander (2021) они по-прежнему в строю Тест драйв
09 сентября 2022

Mitsubishi Outlander
"Они по-прежнему в строю"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) зачем он ходил к офтальмологу
Тест драйв
04 сентября 2022

Skoda Kodiaq
"Зачем Skoda Kodiaq ходил к офтальмологу"
JAC T6 - jac t6 (2019) «наследник-консерватор»
Тест драйв
30 августа 2022

JAC T6
"«Наследник-консерватор»"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 4 2 6