Ноябрь позади, а рынок растет!

За месяц в России продали более 157 тысяч автомобилей. В процентном соотношении – рост почти на шесть процентов по отношению к аналогичному периоду, но 2019 года

В итоге за ноябрь дилеры продали в России 157 580 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 8725 единиц больше чем в ноябре прошлого года. Как сообщает АЕБ, ноябрь стал третьим месяцем, когда авторынок показывает рост, хотя общая динамика продаж находится на отрицательном уровне.

«Как ожидалось, хорошее начало предновогодней гонки продолжилось, и еще один месяц продемонстрировал рост. В ноябре продажи новых автомобилей выросли на 5,9% — немного меньше, чем в октябре. Начавшееся летом падение курса рубля стимулирует потребительский спрос и, соответственно, рост продаж. Сезон предновогодних распродаж также уже начался, и ожидаемые корректировки цен производителями создают дополнительный стимул к быстрому принятию решений о покупке. Учитывая текущее падение продаж на 10,3% в годовом выражении и предстоящий месяц активных продаж, прогноз Комитета автопроизводителей АЕБ в размере 1,522 млн легковых и легких коммерческих автомобилей к концу года выглядит вполне реалистично». Приводит портал Drom цитату Томаса Штэрцеля, председателя Комитета автопроизводителей АЕБ.