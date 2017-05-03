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3 май 2017

Nokian построит третий завод в США

Nokian построит третий завод в США
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nokian объявила о планах по строительству третьего завода по производству шин в США

Новый завод будет расположен в штате Теннесси, его производственные мощности позволят выпускать до четырех миллионов шин ежегодно. Кроме самого производства здесь разместится логистический центр на 600 тысяч шин. Инвестиции в создание завода составят 360 миллионов долларов. Строительство завода планируется начать в середине 2018 года, первые шины должны будут произведены в начале 2020 года.

«Новый завод – это прежде всего стратегическое решение, чтобы продолжить развитие и открыть новые пути для Nokian Tyres. Ожидается, что в ближайшие годы общий объем продаж шин возрастет. Благодаря этим инвестициям мы получим необходимую производственную мощность для роста, — заявил председатель совета директоров Nokian Tyres Петтери Вальден . Завод в Дейтоне позволит нам не только лучше и эффективнее обслуживать наших североамериканских клиентов, но также и повысит наши производственные возможности и качество обслуживания клиентов в целом».

Запланированная численность персонала завода составляет около 400 человек.

Завод в Дейтоне сосредоточит свое внимание на производстве шин для легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков, которые продаются исключительно или в большей степени на североамериканском рынке.

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При написании новости использовалась информация:
Nokian Tyres

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