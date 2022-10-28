Nokian Tyres уходит из России

Финский производитель шин, компания Nokian Tyres решила продать свои российские активы концерну «Татнефть».

Технически, шинный производитель объявлял о прекращении деятельности еще летом, но тогда не разглашались ни способ ухода, ни участники сделки, ни ее сумма. Впрочем, сейчас все пробелы восполнены. Как сообщает ТАСС, вся сделка оценивается в 400 миллионов евро.

Завод Nokian Tyres во Всеволожске продолжит работу, однако там будет производиться продукция совершенно иного бренда, наименование которого пока не озвучивается. Мощности завода компании во Всеволожске обеспечивали до 80% всего объёма производства шин Nokian для легковых автомобилей.