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6 май 2022

Норвегия пересаживает владельцев электромобилей на общественный транспорт

Норвегия пересаживает владельцев электромобилей на общественный транспорт

Норвегия славится своими жёсткими условиями в отношении владельцев обычных автомобилей. Машины с ДВС в буквальном смысле выживают из страны, а а весь автопарк пополняют электромобили, благо для их покупки существует целое множество субсидий

Впрочем, недавно выяснилось, что и электромобили мешают властям. Как заявляют представители норвежского парламента, даже электрифицированные машины наносят вред окружающей среде путем, например, выброса частиц от стирающихся покрышек. К тому же каждый автомобиль создаёт нагрузку на траффик.

Местное министерство транспорта уже решило досрочно отменить часть субсидий, которые, как раз, и мотивировали граждан покупать электрические машины. Цель правительства - пересадить всех на общественный транспорт.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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