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27 фев 2019

Новые правила для автопроизводителей в Европе

Новые правила для автопроизводителей в Европе

Через три года из Европы уйдут те автопроизводители, кто не сможет оснастить свои модели самыми современными системами безопасности и помощи водителю

Депутаты Европарламента проголосовали за введение новых правил, согласно которым автомобили без ряда высокотехнологичных систем безопасности просто исчезнут из продажи на территории Старого Света, так как не смогут получить европейские сертификаты одобрения типа транспортного средства.

По новым правилам любой автомобиль, продаваемый в Европейском союзе, должен иметь интеллектуальную систему поддержания скорости, которая будет уведомлять водителя о превышении введенного на данном участке дороги ограничения, а также системой удержания автомобиля в полосе движения.

Это еще не все. Все автомобили должны поставляться с системами автономного экстренного торможения (AEB), которые способны обнаруживать разного рода препятствия на дороге и останавливать транспортное средство перед ними. Не обойтись будет и без простой системы предупреждения усталости водителя. Более того, потребуется также установка аппаратных средств для определения степени опьянения водителя. В новых законах говорится и о требованиях к грузовым автомобилям. В частности, речь идет об уменьшении слепых зон и наличии датчиков давления воздуха в шинах, что, кстати, станет обязательной системой и для легковушек.

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За Рулем , Car Ru

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