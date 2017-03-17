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17 мар 2017

Новые скоростные ограничения для центра Москвы

Новые скоростные ограничения для центра Москвы

С инициативой снизить разрешенную скорость внутри Садового кольца сегодня выступил глава Центра организации дорожного движения города Вадим Юрьев. Напомним, сегодня лимит составляет 60 километров в час, но власти собираются снизить его до 50

Юрьев подчеркнул, что общепринятый стандарт во всех мировых столицах составляет 50 км/ч, поэтому и в Москве скоростной лимит должен меняться. По словам главы ЦОДД, сейчас идет работа по подсчету того, насколько это решение снизит пропускную способность дорог, после чего уже ведомство будет готово спросить мнение жителей города.

Чиновник подчеркнул, что, по его мнению, большинство водителей сегодня и так не разгоняются выше 50 в центре, при этом последствия от ДТП на скоростях в 70-80 и 50 фатально отличаются. Напомним, что ранее с предложениями снизить разрешенную скорость в центре Москвы выступал Научный центр безопасности движения МВД, мотивируя свое предложение проектом замены знаков в городе новыми. Новые знаки, по данным центра безопасности, отличаются меньшим размером и на скоростях свыше 50 км/ч могут быть не читаемыми. Впрочем, причину, по которой центр безопасности апеллирует к знакам, не соответствующим требованием действующего ныне стандарта, эксперты пока не назвали.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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