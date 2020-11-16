Новые управленцы Jaguar Land Rover сократят модельную линейку

Находящаяся под контролем индийской Tata Motors британская Jaguar Land Rover может существенно урезать расходы на разработку электромобилей

Как пишет Motor1, главный исполнительный директором компании Тьерри Боллоре рассматривает возможность отказа от представительского электрического седана XJ из-за его ограниченной коммерческой привлекательности, хотя на этот проект уже было потрачено несколько десятков миллионов долларов.

Под нож могут быть пущены и другие модели: седаны XE, XF, перспективный внедорожник на платформе Land Rover. Косвенно это подтверждается тем, что в США из конфигуратора на сайте Jaguar уже убрали универсал XE Sportbrake. Какая мотивация у таких решений? По слухам, британцы планируют сделать акцент на массовый рынок и взять пример с Tesla, которая в последние годы представила два крупносерийных продукта на электротяге — седан Model 3 и кроссовер Model Y и нацеливается произвести в текущем году 500 000 машин.