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25 сен 2018

Новый «Зверь» Дональда Трампа

Новый «Зверь» Дональда Трампа

У американского президента появился новый лимузин, который попал на видео многих журналистов в процессе визита Трампа в Нью-Йорк

Ранее прессе были представлены только фотографии машины №1 в США. Теперь средство передвижения американского президента впервые продемонстрировано в работе.

Называется лимузин так же, как и его предшественник – The Beast. Традиционно президентские авто делает компания General Motors.

Все технические детали эксклюзивного транспорта полностью засекречены. Известно, что машина имеет бронированный кузов и стёкла с защитой от любого стрелкового оружия и днище с защитой от мин. Автомобиль защищён от биологического и химического оружия, имеет активные средства подавления, такие как распыляемые спецсредства и электрошокеры в ручках дверей. Шины усилены кевларовыми нитями, но машина способна передвигаться и на полностью спущенных колёсах.

Габаритные размеры президентского автотранспорта не разглашаются, но смотрится он несколько компактнее, чем предыдущий "Зверь".

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