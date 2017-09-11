Термин Дизельгейт принято использовать по отношению к скандалу с дизельными двигателями, которыми оснащал свои автомобили концерн Volkswagen AG. Немцы признали, что использовали обманное программное обеспечение для занижения выбросов на сертификационных испытаниях.

Под прицел попали практически все европейские автопроизводители. Независимые организации обвинили PSA, Renault и даже Opel в использовании на своих двигателях обманного программного обеспечения, подобного тому, что применял Volkswagen. Однако, почти всем компаниям удалось отбиться. За исключением PSA Peugeot Citroen.

Еще в прошлом году министерство экологии Франции начало проверку в отношении автомобилей с дизельными двигателями концерна PSA Peugeot Citroen. По ее итогам, как пишет французская Le Monde, выяснилось, что выбросы вредных веществ в реальных условиях эксплуатации значительно превышают те, что дизели на Peugeot и Citroen показывали на сертификационных тестах. Тесты проводили французские антимонопольщики на независимом полигоне.

Теперь под угрозой отзыва оказали почти 2 миллиона автомобилей Peugeot и Citroen, которые были проданы до введения в Европе требований Евро-6. Это более чем в два раза больше, чем вынужден был отозвать концерн Volkswagen. Кроме того, французское антимонопольное ведомство рекомендовало оштрафовать концерн PSA Peugeot Citroen на 10% от оборота за 2013-2015 годы. В переводе на деньги это почти пять миллиардов евро.

В PSA все обвинения опровергли, заявив, что никогда не использовали обманное программное обеспечение или оборудование, а все автомобили соответствуют тем нормам, которые действовали на момент их выпуска. Кроме того, концерн подал жалобу на разглашение тайны следствия.

