Автомобильный портал Motorpage
11 сен 2017

Новый Дизельгейт: теперь и Peugeot с Citroen

Новый Дизельгейт: теперь и Peugeot с Citroen

Термин Дизельгейт принято использовать по отношению к скандалу с дизельными двигателями, которыми оснащал свои автомобили концерн Volkswagen AG. Немцы признали, что использовали обманное программное обеспечение для занижения выбросов на сертификационных испытаниях.

Под прицел попали практически все европейские автопроизводители. Независимые организации обвинили PSA, Renault и даже Opel в использовании на своих двигателях обманного программного обеспечения, подобного тому, что применял Volkswagen. Однако, почти всем компаниям удалось отбиться. За исключением PSA Peugeot Citroen.

Еще в прошлом году министерство экологии Франции начало проверку в отношении автомобилей с дизельными двигателями концерна PSA Peugeot Citroen. По ее итогам, как пишет французская Le Monde, выяснилось, что выбросы вредных веществ в реальных условиях эксплуатации значительно превышают те, что дизели на Peugeot и Citroen показывали на сертификационных тестах. Тесты проводили французские антимонопольщики на независимом полигоне.

Теперь под угрозой отзыва оказали почти 2 миллиона автомобилей Peugeot и Citroen, которые были проданы до введения в Европе требований Евро-6. Это более чем в два раза больше, чем вынужден был отозвать концерн Volkswagen. Кроме того, французское антимонопольное ведомство рекомендовало оштрафовать концерн PSA Peugeot Citroen на 10% от оборота за 2013-2015 годы. В переводе на деньги это почти пять миллиардов евро.

В PSA все обвинения опровергли, заявив, что никогда не использовали обманное программное обеспечение или оборудование, а все автомобили соответствуют тем нормам, которые действовали на момент их выпуска. Кроме того, концерн подал жалобу на разглашение тайны следствия.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Le Monde

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota C-HR Hy-Power

Toyota «зарядила» гибридный кроссовер C-HR

13 сентября 2017
Borgward Isabella

Borgward возродил классическую Isabella

13 сентября 2017
Renault Megane RS

Renault Megane RS получил двигатель от спорткара

13 сентября 2017
Chery Exeed TX

Chery показала кроссовер для Европы

13 сентября 2017
Seat

Seat отобрал финалистов для выбора имени нового кроссовера

13 сентября 2017
EQ A

Mercedes-Benz представил свой ответ BMW i3 и VW I.D.

13 сентября 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A5 - audi a5 sportback 2017 и вашим и нашим Тест драйв
13 сентября 2017

Audi A5
"И вашим и нашим"
Mazda MX-5 - mazda mx-5 rf 2017 вот ты какое, счастье…
Автопутешествия
11 сентября 2017

Mazda MX-5
"Вот ты какое, счастье…"
BMW 5 series - bmw 520d 2017 остановись, мгновенье!
Тест драйв
08 сентября 2017

BMW 5 series
"Остановись, мгновенье!"
KIA Rio - kia rio 2017 парадный расчет
Тест драйв
06 сентября 2017

KIA Rio
"Парадный расчет"

Написано новостей:

1 9 6 8 7