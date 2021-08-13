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13 авг 2021

Новый Honda CR-V попал в объективы шпионов

Новый Honda CR-V попал в объективы шпионов
Автор фото: carscoops

Компания Honda продолжает дорожные тесты CR-V нового, шестого поколения.  Премьера новинки запланирована на начало следующего года.

Наши коллеги из Carcoops смогли запечатлеть новое поколение кроссовера во время тестов во Франции. Автомобиль на снимках полностью затянут в камуфляж, но общую стилистику модели рассмотреть можно. Так со сменой поколения CR-V станет больше походить на «младший» HR-V, капот вытянется, передняя и задняя оптика станут уже, а у заднего стекла изменится угол наклона.

Салон пока что рассмотреть нельзя, но инсайдеры заявляют, что автомобиль получит цифровую приборную панель и новую мультимедийную систему. Что касается техники, то CR-V будет предлагаться с гибридной силовой установкой, которая создана на основе двухлитрового бензинового мотора. Предполагаемая мощность – около двухсот лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
motor.ru

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