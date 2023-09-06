Новый китайский бренд появился в России

На выставке Comtrans состоялся дебют новой китайской грузовой марки Forland. Старт продаж намечен на первый квартал 2024 года

В России новая линейка будет представлена с малотоннажными и среднетоннажными шасси под индексом 3, 5, 8, 12 общей массой от 3,5 до 12 тонн. Все автомобили будут оснащены дизельными двигателями. В комплектацию всех моделей войдут системы ABS, ESC, мультимедийная система, круиз-контроль, камера заднего вида, кондиционер, подогрев боковых зеркал заднего вида и электростеклоподъемники.

Дистрибьюторами бренда в России стали «Автодом» и «МБ РУС». В партнерстве с отечественными кузопроизводителями будут выпущены полнокомплектные автомобили с различными типами кузова (эвакуаторы, мобильные мастерские, промтоварные фургоны).

Отмечается, что первой на российском рынке дебютирует среднетоннажный Forland 8. Новую модель в вариации изотермического фургона с холодильной установкой Thermo King показали в «Экспоцентре». Полная масса автомобиля - 8 тонн, грузоподъемность - 5 тонн, объем кузова - 21 куб.м. Forland 8 оснащен дизельным двигателем объемом 3,76 л. Мощность агрегата составит 156 л.с. Трансмиссия - 6-ступенчатая «механика».

