Новый кроссовер Smart заметили на тестах

В сети появились шпионские фотографии первого кроссовера Smart , разрабатываемого совместным предприятием Geely-Daimler. Хотя прототип облачён в камуфляж, уже сейчас видно, что товарный автомобиль будет сильно похож на концепт-кар Concept #1, который выставлялся на автосалоне в Мюнхене в прошлом году.

Сразу поговорим о важных отличиях будущей серийной машины от концепта. Во-первых, распашные «суицидальные» двери будут заменены на обычные. Во-вторых, передняя и задняя оптика будет иметь менее замысловатую форму.

По габаритам автомобиль будет близок к компактному кроссоверу Mercedes GLA. Что касается силовых установок, то данную информацию пока не раскрывают. Мы знаем только одно – кроссовер Smart будет полноценным электрокаром.