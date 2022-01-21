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21 янв 2022

Новый кроссовер Smart заметили на тестах

Новый кроссовер Smart заметили на тестах
В сети появились шпионские фотографии первого кроссовера Smart, разрабатываемого совместным предприятием Geely-Daimler. Хотя прототип облачён в камуфляж, уже сейчас видно, что товарный автомобиль будет сильно похож на концепт-кар Concept #1, который выставлялся на автосалоне в Мюнхене в прошлом году.
Сразу поговорим о важных отличиях будущей серийной машины от концепта. Во-первых, распашные «суицидальные» двери будут заменены на обычные. Во-вторых, передняя и задняя оптика будет иметь менее замысловатую форму.
 
По габаритам автомобиль будет близок к компактному кроссоверу Mercedes GLA. Что касается силовых установок, то данную информацию пока не раскрывают.  Мы знаем только одно – кроссовер Smart будет полноценным электрокаром.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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