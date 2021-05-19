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19 май 2021

Новый кроссовер Volkswagen замечен на дорогах Европы

Новый кроссовер Volkswagen замечен на дорогах Европы
Автор фото: carscoops

Фотошпионы засняли предсерийный образец перспективного компактного кроссовера Taigo, который передвигался по просторам Германии без какой-либо маскировочной пленки. Это значит, что презентация автомобиля не за горами.

Что такое Volkswagen Taigo. Фактически, это слегка перелицованный латиноамериканский Volkswagen Nivus. Небольшие изменения  вроде нового рисунка задней оптики и нового дифузора – это все что отличает машины друг от друга. Длина Taigo составляет 4266 мм, то есть он немного крупнее, чем Volkswagen T-Roc и Volkswagen T-Cross. 

С технической точки зрения  перед нами все тот же Nivus – платформа MQB A0. Единственное отличие может заключаться в двигателях. Напомним, Nivus  оснащается 1,0-литровым двигателем, который развивает 116 лошадиных сил. Получит ли Taigo тот же мотор -  неизвестно.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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