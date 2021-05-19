Новый кроссовер Volkswagen замечен на дорогах Европы

Фотошпионы засняли предсерийный образец перспективного компактного кроссовера Taigo, который передвигался по просторам Германии без какой-либо маскировочной пленки. Это значит, что презентация автомобиля не за горами.

Что такое Volkswagen Taigo. Фактически, это слегка перелицованный латиноамериканский Volkswagen Nivus. Небольшие изменения вроде нового рисунка задней оптики и нового дифузора – это все что отличает машины друг от друга. Длина Taigo составляет 4266 мм, то есть он немного крупнее, чем Volkswagen T-Roc и Volkswagen T-Cross.

С технической точки зрения перед нами все тот же Nivus – платформа MQB A0. Единственное отличие может заключаться в двигателях. Напомним, Nivus оснащается 1,0-литровым двигателем, который развивает 116 лошадиных сил. Получит ли Taigo тот же мотор - неизвестно.