Новый Mercedes AMG SL «оспортивят»

Немецкая марка заканчивает цикл производственных испытаний нового спорткара. Новинка серьезно изменится по сравнению с предшественником

Во-первых, у машины разительно изменится внешность – она станет меньше по размерам. Кроме того, всю стилистику приведут к единой аллюзии на известный SL 300 Gullwing (крыло чайки) 1950-х годов. Еще одно важное отличие от предшественника - крыша, которая будет мягкой. Предыдущий же спорткар щеголял жестким верхом.

Что касается техники, то и здесь нас ждет немало изменений. Начнем с двигателей. Официальной информации здесь нет, но по предварительным данным клиентам представят широкую линейку агрегатов, включая обычные двигатели внутреннего сгорания и гибридные силовые установки. Зато точно известно, что спорткар получит полный привод 4Matic+ с возможностью отключения передней оси.