Пикапы по-прежнему правят американским автомобильным рынков. Но это сегмент, где есть один лидер (Ford F-Series) и есть все остальные. При этом Ram (в прошлом Dodge Ram) подрастерял за последние годы покупателей, так как давно не обновлялся.

Но в Детройте компания показала новое поколение и обещает дать бой как непосредственным конкурентам в лице пикапов от Chevrolet, так и самому Ford F-Series. На автосалоне показали младшую модель с индексом 1500.

Внешне пикап пережил эволюционные изменения: его формы стали более аэродинамичными и плавными, но машина сохранила свою 100-процентную узнаваемость. Правда, о передке с обратным наклоном, который был визитной карточкой Dodge Ram в компании забыли: теперь она традиционная, «отвесно» вертикальная. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx снизился на 9 процентов до 0,357. Благодаря широкому использованию алюминия в зависимости от версии пикап стал легче на 80-102 килограмма своего предшественника.

В моторной линейке впервые появились версии с «мягкой» гибридной силовой установкой. В их основе бензиновые двигатели V6 и V8 объемом 3,6 и 5,8 литра. Им помогает система E-Torque с электродвигателем и батареями и 48-вольтовым стартером. Кратковременно система может увеличить крутящий момент. В обычных режимах система помогает раньше отключить половину работающих цилиндров.

Дорогие версии пикапа получили пневмоподвеску, которая на высоких скоростях на 15 мм прижимает кузов к дороге. Кроме того Ram 1500 обзавелся системой активного шумоподавления.

В гамме впервые появилась внедорожная версия 4x4 Off-Road с лифтованной подвеской, задним самоблокирующимся дифференциалом, защитой моторного отсека, раздаточной коробки и бензобака и внедорожными шинами.