Министерство внутренних дел выпустило новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС, который вступит в силу первого апреля нынешнего года

Главное отличие от старого – инструкции для инспекторов, касающиеся водителей, пытающихся дать взятку. Теперь инспектор будет обязан уведомить МВД по специальной форме о каждом подобном случае.

Вдобавок к этому, отныне водитель сможет предъявлять для проверки распечатанный бланк электронного полиса ОСАГО, а норма о снятии номеров (отмененная в КоАП еще в 2014-м году) будет исключена из регламента.

Нововведения касаются и оформления протоколов, где водитель отныне сможет ставить под сомнения доказательства инспектора и ставить их под сомнения. Все аргументы водителя должны быть тщательно и всесторонне исследованы. Так же расширился список средств надзора за дорожным движением, к которому добавились беспилотные летательные аппараты, и перечень поводов для остановки ТС вне стационарного поста, пополнившийся пунктом "обеспечение беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения".

Помимо прочего, с апреля размер штрафа, там, где это допускает КоАП, инспектор будет определять с учетом возраста, места жительства, семейного и материального положения водителя. Однако, в новом документе есть и спорные моменты. Например, новая редакция требует инспекторов принимать документы от водителей без каких-либо посторонних предметов и «удерживающих устройств», под которыми понимаются цепочки и шнурки, использующиеся водителями, чтобы инспекторы не забирали документы в патрульные автомобили. Неподчинение этому требованию подразумевает наказание по ст. 19.3 КоАП, вплоть до ареста, но в ПДД об «удерживающих устройствах» ничего не сказано, а водители должны соблюдать только их.