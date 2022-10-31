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31 окт 2022

Объем автомобильных кредитов в Росси вырос

Объем автомобильных кредитов в Росси вырос

По итогам третьего квартала нынешнего года общая стоимость выданных в России автокредитов составила 184,9 миллиарда рублей. 

Динамика на первый взгляд положительная – прибавка в сравнении с предыдущим кварталом составляет целых 67 процентов. При этом в третьем квартале 2021 года россияне одолжили у банков на покупку автомобилей 303,1 миллиарда рублей. Таким образом, кредитный сектор отстаёт на 39%.

«Существенный рост выдачи по сравнению со 2 кварталом был обусловлен эффектом низкой базы, а также снижением ключевой ставки Банка России и сокращением рыночных ставок. Помимо вышеупомянутых факторов, серьёзное влияние на выдачу автокредитов в этом периоде также оказала возобновившаяся в июле 2022 года государственная программа льготного автокредитования», — отмечает директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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