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22 дек 2016

Объемы продаж китайских автомобилей в России сократились на 31 процент

Объемы продаж китайских автомобилей в России сократились на 31 процент
Автор фото: фликр.ком

Аналитическое агентство Автостат опубликовало результаты исследования состояния сегмента китайских автомобилей первичного авторынка в России.

По данным аналитиков агентства, в прошлом месяце объем реализации автомобилей китайских брендов был зафиксирован на уровне 2 557 экземпляров, что на 31% ниже результатов ноября 2015 года. Как отмечается в исследовании, падение этого сегмента продолжается уже на протяжении пяти месяцев подряд.

По итогам одиннадцати месяцев на территории РФ было продано 28 131 китайский автомобиль. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 18%. Таким образом, динамика продаж в сегменте ниже, чем в среднем по рынку (-12%).

Наиболее популярным брендом из КНР на российском рынке остается Lifan. За месяц официальные дилеры компании сумели продать 1 805 экземпляров, ухудшив таким образом свой прошлогодний результат на 5%. В период с января по ноябрь на российском рынке было реализовано 15 640 автомобилей этого бренда, прирост к АППГ составил 24,3%.

Второе место во внутреннем рейтинге сегмента занимает бренд Chery. В ноябре компания передала в руки своих клиентов 307 автомобилей – на 10% больше, чем годом ранее. В период с января по ноябрь включительно россияне приобрели 4 469 автомобилей этого бренда – на 2,4% меньше, чем год назад

«Тройку» лидеров закрывает бренд Geely с показателем 203 проданных автомобиля в прошлом месяце, при падении в 79,7%. В январе-ноябре текущего года компания реализовала на территории РФ 4 222 автомобиля, падение в годовом отношении составило 59,7%.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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