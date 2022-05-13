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13 май 2022

Объявлена дата презентации нового родстера Maserati

Объявлена дата презентации нового родстера Maserati

Компания Maserati 25 мая представит новинку, позволяющую «любоваться небом», как указано в официальном пресс-релизе. Конкретную модель никто не называет, однако есть большая вероятность, что ей станет спорткар MC20 с открытым кузовом

На самом деле именно эту машину уже успели анонсировать еще в декабре прошлого года. Причем на тизерных фотографиях спорткар затянули в камуфляжную пленку, с раскраской под облачное небо (вот и еще одно косвенное доказательство – вспомните фразу про небо из релиза). К сожалению, мы не знаем какую именно крышу получит спорткар – жесткую складную или съемную.

С высокой степенью вероятности можно сказать, что по агрегатам новинка будет повторять обычный MC20. Это означает, что под капотом здесь окажется тот же трехлитровый турбо-мотор, мощностью в 630 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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