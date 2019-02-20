Облава на водителей-женщин

В Туркменистане происходят крайне странные вещи. Полиция начинает под любым предлогом изымать документы у водителей, но не у всех, а только лишь у женщин. По всей вероятности, это распоряжение было дано «сверху»

Местные СМИ сообщают о настоящих облавах, которые проходят в столице республики и других регионах. Например, у одной из задержанных автомобилисток забрали права из-за того, что состояние аптечки в машине не соответствовало нормативу. Кроме того, сообщается, что еще в начале зимы участковые обзванивали женщин, проживающих в Ашхабаде и имеющих права на управление машиной. Полицейские расспрашивали автомобилисток о том, когда они сели за руль и с какой попытки сдали экзамен по вождению.

Причиной такой неоднозначной ситуации стал некий «приказ сверху». Говорят, что министр внутренних дел страны ранее представил главе Туркменистана статистику, из которой следует, что большая часть аварий в стране происходит по вине водителей-женщин или с их участием. Президент, в свою очередь, дал поручение «исправить ситуацию».