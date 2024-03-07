Обновился самый продаваемый минивэн в Китае Denza D9

Китайская марка Denza, созданная в сотрудничестве с концерном BYD и Mercedes-Benz, представила обновленный минивэн D9. На родине автомобиль является лидером в своем классе, который за прошлый год разошелся тиражом в 117 978 экземпляров. Цены на новинку начинаются от 339 800 юаней (4 250 000 рублей)

Автомобиль предложен как с гибридной, так и полностью электрической силовой установкой. PHEV оснащен 1,5-литровым мотором мощностью 139 л.с. и одним электродвигателем на 231 л.с. Привод - передний. Однако полноприводная модификация тоже есть, и она дополнительно комплектуется электродвигателем мощностью 61 л.с. на задней оси. Гибрид с передним приводом может иметь две емкости аккумуляторов: 20,39 кВт*ч или 40,6 кВт*ч. Запас хода в гибридном режиме составляет 970 км (на электротяге - 103 км) и 1050 км (200 км) соответственно. У 4WD батарея на 40,6 кВт*ч, а запас хода - 980 км (190 км).

Стандартная переднеприводная электрическая версия оснащена одним электромотором мощностью 313 л.с. Модификация 4WD получила второй мотор на 61 л.с. Емкость батареи одна - 103,36 кВт*ч, запас хода - 620 км и 600 км соответственно.

Новый Denza D9 в плане дизайна не сильно изменился. Автомобиль все еще очень похож на Toyota Alphard, а по габаритам больше сопоставим с GAC M8: 5250/1960/1920 мм., с колесной базой в 3110 мм. Штатно салон 7-местный, но в самой дорогой версии посадочных мест всего 4. Однако при этом два задних пассажира получают широкие кресла с электрорегулировкой, подогревом, массажем, вентиляцией и крупный экран мультимедийной системы. Водительская кабина также не лишена технологических новшеств. На передней панели установлен 15,6-дюймовый экран “мультимедийки” и 10,25-дюймовая цифровая приборка. Развлекательная система дополнена голосовым помощником и широким набором различных игр.

