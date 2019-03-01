Обновлен список автомобилей, облагаемых «налогом на роскошь»

Минпромторг РФ уточнил список дорогостоящих автомобилей, подпадающих в 2019 году под повышенные ставки транспортного налога («налог на роскошь»). Новый перечень был слегка расширен относительно предыдущего

Машин средней стоимостью от трех до пяти миллионов рублей в списке стало чуть больше: их количество возросло с 541 до 576. Аналогичная тенденция прослеживается и по самым роскошным легковушкам, которые стоят свыше 15 миллионов рублей: если в 2018 году их было 66, то теперь стало 73. В список вошли Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus и новые спецверсии Aston Martin DB11. Весь список можно посмотреть на сайте Минпромторга. Занятный факт - из списков исчез Mercedes-Benz G 500 4x4 , зато появился Kia Stinger.

Напомним, повышенный транспортный налог на дорогие автомобили действует в России с 1 января 2014 года. Им облагаются машины ценой от трех миллионов рублей. Повышающий коэффициент зависит от возраста автомобиля и его стоимости. Из-за непрерывного обесценивания рубля список год от года «распухает» — так, в 2014 году в нем была всего 191 модель. Интересный нюанс: Федеральная налоговая служба (ФНС) может вносить автомобили в список задним числом. К примеру, неделю назад ведомство заявило о включении модели Range Rover Sport ТDV6 3.0 SE в перечень легковых автомобилей средней стоимостью от трех миллионов рублей для налогового периода 2017 года.