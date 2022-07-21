Обновленный Haval Dargo - дебют совсем скоро!

Китайская марка Haval, входящая в группу Great Wall Motor, уже готовит серию обновлений для одной из самых свежих моделей — кроссовера Dargo, известного на домашнем рынке под названием Dagou.

Как назвать эту модернизацию - рестайлингом или полноценной сменой поколения? С одной стороны, внешность машины изменится незначительно - максимум, чего стоит ожидать - новых бамперов, да колесных дисков. С другой стороны - уже официально объявлено, что у машины полностью обновится моторная гамма .

В неё должна войти гибридная установка, состоящая из полуторалитровой «турбочетвёрки» и электродвигателя, совокупной мощностью в 243 лошадиные силы. Презентация автомобиля состоится уже в сентябре .