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21 июл 2022

Обновленный Haval Dargo - дебют совсем скоро!

Обновленный Haval Dargo - дебют совсем скоро!
Автор фото: фирма-производитель
Китайская марка Haval, входящая в группу Great Wall Motor, уже готовит серию обновлений для одной из самых свежих моделей — кроссовера Dargo, известного на домашнем рынке под названием Dagou.
Как назвать эту модернизацию - рестайлингом или полноценной сменой поколения? С одной стороны, внешность машины изменится незначительно - максимум, чего стоит ожидать - новых бамперов, да колесных дисков. С другой стороны - уже официально объявлено, что у машины полностью обновится моторная гамма .
 
В неё должна войти гибридная установка, состоящая из полуторалитровой «турбочетвёрки» и электродвигателя, совокупной мощностью в 243 лошадиные силы.  Презентация автомобиля состоится уже в сентябре .

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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